Menu
L'Actualité au Sénégal

Ousmane Sonko arrive à Rabat pour la 15ᵉ Commission mixte sénégalo-marocaine


Rédigé le Lundi 26 Janvier 2026 à 09:41 | Lu 45 fois Rédigé par


Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a été accueilli à Rabat par son homologue marocain Aziz Akhannouch pour une visite officielle à l’occasion de la 15ᵉ Commission mixte de coopération.


Ousmane Sonko arrive à Rabat pour la 15ᵉ Commission mixte sénégalo-marocaine

 

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, est arrivé ce lundi à Rabat, au Maroc, où il effectue une visite officielle. Son avion a atterri dans la capitale marocaine, et il a été accueilli à sa descente d’avion par le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch.

Cette visite intervient dans le cadre de la 15ᵉ Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine, visant à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Elle se déroule au lendemain de la finale de la Coupe d’Afrique des nations, qui avait opposé le Sénégal au Maroc, un match encore très présent dans les esprits et chargé d’émotions pour les supporters des deux nations.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags