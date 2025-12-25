Ousmane Sonko annonce une accélération des grandes réformes gouvernementales dès 2026





L’année 2026 sera marquée par une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre et l’accélération des réformes majeures engagées par le gouvernement depuis l’arrivée du nouveau régime, a déclaré vendredi le Premier ministre Ousmane Sonko.



Selon le communiqué publié à l’issue du Conseil des ministres, tenu de manière exceptionnelle le même jour, le chef du gouvernement a souligné que cette période correspondra à une phase d’essor destinée à donner une impulsion plus forte aux transformations en cours.



Ousmane Sonko a précisé que ces réformes visent notamment à renforcer l’attractivité et la compétitivité de l’économie nationale. Cela passera, entre autres, par une intensification de la diplomatie économique et par l’adoption de nouveaux cadres juridiques, incluant les codes des Impôts, des Douanes, du Travail, ainsi que ceux relatifs aux secteurs minier et gazier.



Le Premier ministre a également annoncé des révisions des textes encadrant la commande publique, une refonte du système éducatif, une rénovation de la politique de décentralisation et une accélération du processus de modernisation de l’Administration.



Il a par ailleurs indiqué qu’une attention particulière sera accordée au développement du secteur de l’énergie, à la transformation numérique, à la gestion de l’eau, au renforcement du capital humain et à la promotion d’un développement industriel durable.



Pour soutenir l’ensemble de ces chantiers, Ousmane Sonko a précisé que leur mise en œuvre nécessitera l’élaboration d’un Plan spécial d’investissement et de financement couvrant la période 2026-2028, afin d’accélérer l’Agenda national de transformation, Sénégal 2050.

