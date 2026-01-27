Oumy Ndour nommée commissaire de l’Initiative pour le développement de l’Afrique





La journaliste sénégalaise Oumy Ndour a été nommée commissaire du programme Initiative pour le développement de l’Afrique (IDA Infinity Africa Circle), une organisation internationale accréditée auprès de l’Organisation des Nations unies (ONU) et basée à Dakar, selon un communiqué transmis mardi à l’APS.



Par cette nomination, Mme Ndour devient la première femme commissaire de l’organisation sur le continent africain. Le communiqué souligne que cette désignation s’inscrit dans la continuité de la vision et des valeurs de l’IDA, engagée en faveur du développement socio-économique durable de l’Afrique.



Créée en 2009 et établie à Dakar, l’Initiative pour le développement de l’Afrique est une organisation non gouvernementale disposant du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC). Elle intervient notamment dans les domaines de la coopération internationale, du renforcement des capacités, ainsi que de la promotion de l’entrepreneuriat et de la culture, avec des représentations dans plusieurs pays africains.



Journaliste, documentaliste et communicante de formation, Oumy Ndour est diplômée du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) et de l’École des bibliothécaires, archivistes et documentalistes (EBAD) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle a également poursuivi des études à Montréal, au Canada, dans les domaines de l’audiovisuel, des relations de presse et du cinéma.



Elle cumule plus de dix années d’expérience à la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), où elle a exercé comme journaliste, présentatrice et cheffe du desk Culture, couvrant de nombreux événements nationaux et internationaux. Elle est également l’autrice de plusieurs documentaires destinés au cinéma et à la télévision.



Engagée dans la promotion des droits des femmes et des enfants, de la culture sénégalaise et du Made in Sénégal, Mme Ndour est aussi active dans la communication institutionnelle et la production de contenus audiovisuels. Elle est par ailleurs sollicitée pour l’animation de cérémonies officielles en Afrique et à l’international.



En tant que commissaire à l’IDA Infinity Africa Circle, elle aura pour mission de porter la vision de l’organisation, de contribuer à la conception de projets à fort impact stratégique et de représenter l’IDA auprès d’instances et de communautés influentes.



IDA Infinity Africa Circle se définit comme une communauté de leaders, d’innovateurs et de philanthropes engagés dans la construction d’un développement durable en Afrique, au bénéfice des générations actuelles et futures.

