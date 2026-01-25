APR-YAAKAAR : Macky Sall procède à une vaste réorganisation des instances du parti





L’ancien président de la République, Macky Sall, a engagé une importante réorganisation de l’Alliance pour la République (APR-YAAKAAR) à travers une note officialisant plusieurs nominations à des postes stratégiques. Cette initiative vise à consolider les structures dirigeantes du parti en s’appuyant sur des pôles de compétences couvrant différents domaines, notamment la communication, la coordination politique et la gestion organisationnelle.



Parmi les décisions marquantes, Moussa Bocar Thiam a été nommé coordonnateur du pôle porte-parolat. Cette instance est renforcée par l’intégration de plusieurs responsables, dont Pape Mahawa Diouf, Mame Marième Thiam Babou et Saourou Sène.



Au niveau des structures spécialisées, Néné Fatoumata Tall prend la direction du mouvement national des femmes, tandis qu’Abdoulaye Diagne est désigné coordonnateur national de la COJER.



La nouvelle configuration maintient également plusieurs cadres du parti à des fonctions clés. Seydou Gueye est nommé secrétaire national chargé des alliances et partenariats, alors que Mamadou Talla se voit confier la responsabilité de la diaspora.



Par ailleurs, Birame Faye prend la tête du directoire des structures du parti. La gestion des questions électorales, considérée comme stratégique, est attribuée à Maïssa Mahecor.



Cette décision, actée par le président de l’APR, engage l’ensemble des organes du parti et entre en vigueur immédiatement, avec pour objectif de renforcer l’efficacité et la cohérence de l’action politique de la formation.



