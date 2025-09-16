Ouakam : une pirogue de migrants abandonnée en mer accoste sur la plage

Ce mardi, vers 13 heures, une pirogue transportant des candidats à l’émigration a accosté sur la plage de Ouakam, à Dakar. D’après les premières informations recueillies, le capitaine aurait abandonné les passagers en pleine mer. Ceux-ci ont ensuite été conduits vers la côte grâce à de petites pirogues et à l’appui de la marine nationale.



À leur arrivée, un important dispositif de la gendarmerie était déjà déployé sur les lieux. Les forces de l’ordre ont immédiatement procédé à des contrôles d’identité et à des opérations de sécurisation pour encadrer la situation.



Pour l’heure, aucun chiffre officiel n’a été communiqué concernant le nombre exact de migrants ni sur leur état de santé.



🔖 aps