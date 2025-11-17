Opération du GARSI 2 : 17 personnes interpellées pour activités d’orpaillage non autorisé dans l’Est du Sénégal





Dans le cadre des actions menées pour contrer l’orpaillage non autorisé dans l’Est du pays, le Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention numéro 2 (GARSI 2) a conduit, mardi, une opération d’envergure.



Au cours de cette intervention, dix-sept (17) individus ont été appréhendés. Les éléments du GARSI 2 ont également procédé à la saisie d’un volume important de matériel utilisé dans ces activités, comprenant 38 groupes électrogènes, 40 marteaux-piqueurs, 17 motocyclettes ainsi qu’un tricycle.



Les personnes interpellées ont été remises à la brigade territoriale de Saraya pour la suite de l’enquête. Parallèlement, les investigations se poursuivent afin d’identifier d’autres acteurs potentiellement impliqués dans ce type d’exploitation.



Cette opération met en lumière la volonté des forces de sécurité de freiner l’orpaillage non autorisé et de préserver les ressources naturelles du pays.



rts

