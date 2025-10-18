Menu
Opération coup de filet à Kaolack : six faux médecins arrêtés pour exercice illégal de la médecine


Rédigé le Jeudi 23 Octobre 2025 à 23:46 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le commissariat central de Kaolack a mené, le mardi 21 octobre 2025, une opération d’envergure qui s’est soldée par l’arrestation de six (6) individus. Ces derniers sont poursuivis pour pratique illégale de la médecine, usurpation de fonction, mise en danger de la vie d’autrui et séjour irrégulier sur le territoire sénégalais.


Opération coup de filet à Kaolack : six faux médecins arrêtés pour exercice illégal de la médecine

Selon des sources policières, cette opération a été déclenchée suite à un renseignement opérationnel signalant la présence d’un groupe d’individus qui se livraient à des pratiques médicales non autorisées et à la vente de produits pharmaceutiques douteux sur la place du marché central. Les suspects utilisaient notamment des tensiomètres pour donner l’apparence d’une consultation médicale et vendaient ensuite divers médicaments ou compléments alimentaires à des clients crédules.

Une équipe d’intervention a immédiatement été dépêchée sur les lieux. Une première interpellation a permis de remonter la piste d’un réseau structuré. Lors de son interrogatoire, le suspect arrêté a reconnu opérer avec cinq complices. Tous ont été appréhendés lors d’une perquisition menée à son domicile, où les enquêteurs ont découvert un important lot de produits pharmaceutiques et de supports publicitaires.

Parmi le matériel saisi figuraient notamment des compléments alimentaires tels que Tre-en-en, Fibre tablette, Cal-Mag, ainsi que des brochures alarmistes mentionnant des slogans comme « THE SILENT KILLER », « HEART DISEASE », « DIABETES », ou encore « BREAKING DOWN OF IMMUNITY ». Ces affiches proposaient comme solutions des produits estampillés NEOLIFE, censés prévenir ou guérir diverses maladies.

Afin de déterminer la nature exacte des produits saisis, l’Antenne régionale de régulation pharmaceutique a été sollicitée pour procéder à une analyse approfondie et vérifier si ces substances présentent un risque sanitaire. Les six individus interpellés ont été placés en garde à vue dans l’attente de la fin de l’enquête.



Lat Soukabé Fall

