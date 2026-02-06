Kaolack : 100 millions FCFA en faux billets saisis, quatre trafiquants arrêtés

Selon le colonel Ibrahima Ndiaye, porte-parole de la gendarmerie nationale, les investigations ont permis la saisie d’une quantité importante de faux billets, estimée à 100 millions de francs CFA (100 000 000 FCFA). Il s’agit d’une des saisies les plus importantes réalisées récemment par la SR de Kaolack.





Les enquêteurs expliquent que ce réseau opérait de manière organisée, avec la production et la distribution de billets contrefaits sur plusieurs localités et, potentiellement, au-delà des frontières sénégalaises. La présence de ressortissants étrangers parmi les suspects confère à l’affaire une portée internationale et alerte les autorités sur les risques liés à la circulation transfrontalière de la contrefaçon.





Sur le plan judiciaire, les quatre mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, contrefaçon de signes monétaires ayant cours légal sur un territoire étranger, ainsi que blanchiment de capitaux. Ces infractions exposent les suspects à des sanctions lourdes en vertu du code pénal sénégalais relatif à la criminalité économique et organisée.





La gendarmerie nationale précise que les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler complètement le réseau. « Notre objectif est de neutraliser l’ensemble du réseau et d’empêcher toute circulation de faux billets qui pourrait déstabiliser l’économie locale », a déclaré le colonel Ndiaye.







