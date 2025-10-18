Notto Gouye Diama : les habitants réclament une présence accrue de la gendarmerie face aux courses dangereuses des motos Jakarta





Les habitants de Notto Gouye Diama, dans le département de Tivaouane (ouest), ont lancé un appel pressant aux autorités pour une présence dissuasive de la gendarmerie. Ils souhaitent ainsi mettre un terme aux courses folles de motos Jakarta observées chaque week-end sur la route des Niayes, à la sortie de la plage devenue un lieu de rassemblement de nombreux jeunes venus de Thiès.



Selon les témoignages recueillis sur place, après une journée passée à la plage entre jeux, activités sportives et matchs improvisés, ces jeunes regagnent la route en convois désordonnés, souvent ponctués de courses-poursuites à grande vitesse.



Un habitant cite notamment un accident survenu le 5 octobre dernier près du village de Darou Alpha, lorsqu’un groupe de conducteurs de motos a violemment percuté un autre engin en circulation. Le conducteur et son passager ont été grièvement blessés et transportés d’urgence à l’hôpital régional de Thiès.



Face à cette insécurité routière croissante, plusieurs résidents réclament une surveillance renforcée sur les axes menant à la plage afin de prévenir d’éventuels drames.



La plage de Notto Gouye Diama, déjà fragilisée par l’érosion côtière et des vagues violentes, est d’ailleurs évité par les habitants locaux, conscients des risques qu’elle présente.

