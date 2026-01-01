Nioro : un réseau de trafic transfrontalier démantelé par la gendarmerie





La brigade territoriale de Nioro a mené, ce jeudi 8 janvier 2026, une opération d’envergure ayant abouti au démantèlement d’un réseau actif dans des activités illicites à dimension transfrontalière. Cette intervention s’inscrit dans le cadre du dispositif national mis en place par la Gendarmerie nationale pour lutter contre les trafics illégaux.



L’opération a été déclenchée à la suite de renseignements signalant l’existence d’un circuit d’approvisionnement en provenance d’un pays voisin. Après plusieurs jours de surveillance et de recoupements, les gendarmes sont parvenus à identifier un individu présenté comme un élément central du réseau.



Une perquisition effectuée à son domicile, situé dans le village de Dinguiraye, dans la commune de Paoscoto, a permis la découverte et la saisie de quatre kilogrammes de chanvre indien. Deux personnes ont été interpellées lors de cette action : le principal suspect ainsi qu’un individu présenté comme son complice. Les deux mis en cause sont de nationalité sénégalaise.



Placés en garde à vue, ils font l’objet d’une enquête approfondie visant à identifier d’éventuels autres intervenants et à retracer les circuits d’approvisionnement et de redistribution. Cette intervention traduit la volonté constante des forces de défense et de sécurité de renforcer la protection des populations et de lutter efficacement contre les réseaux opérant dans l’illégalité.

