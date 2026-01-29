Nioro du Rip : la BNSP inaugure un centre stratégique pour la formation de ses effectifs





La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a procédé à l’inauguration du Centre de formation professionnelle des sous-officiers et militaires du rang à Nioro du Rip, dans la région de Kaolack. Cette nouvelle structure marque une avancée importante dans le renforcement des capacités humaines de la Brigade, dans un contexte d’élargissement et d’intensification de ses missions sur l’ensemble du territoire national.



Conçu comme un complément à l’École nationale des sapeurs-pompiers, ce centre vise à renforcer les compétences techniques et opérationnelles du personnel. Il s’inscrit dans une logique privilégiant la qualité des ressources humaines, conformément au principe qui place l’homme au cœur de l’action opérationnelle. Une semaine seulement après son ouverture, le centre a déjà formé 220 chefs d’agrès et futurs sous-officiers, désormais qualifiés pour intervenir à bord d’engins de premier départ et gérer des sinistres de moyenne envergure, renforçant ainsi les capacités d’intervention de la BNSP.



Implanté sur une superficie totale de 10 hectares, le site de Nioro du Rip est destiné à accueillir, à terme, plusieurs structures clés, notamment un centre de formation professionnelle, un centre d’application, un centre spécialisé dans la formation et le perfectionnement à la conduite des auto-engins pompes, un centre d’entraînement des unités ainsi que des espaces dédiés aux exercices pratiques.



La première phase du projet, aujourd’hui achevée, comprend deux principales infrastructures. Le centre de formation est équipé de quatre bâtiments d’hébergement pouvant recevoir jusqu’à 310 personnes, de deux bâtiments de salles de cours d’une capacité totale de 240 stagiaires, ainsi que de locaux dédiés aux commodités, aux loisirs et aux exercices. Le centre d’application dispose pour sa part d’un poste de commandement, d’une salle polyvalente, de six bâtiments d’hébergement et d’espaces de commodité.



À terme, cette plateforme permettra à la BNSP d’assurer une formation complète, alliant théorie et pratique, en adéquation avec les exigences opérationnelles du terrain. Elle contribuera également à renforcer l’autonomie de la Brigade dans la conduite des auto-engins pompes, grâce à un plateau technique adapté favorisant la cohérence entre enseignements et savoir-faire pratiques. Le centre ambitionne par ailleurs de devenir un pôle de référence à l’échelle nationale et sous-régionale.



La cérémonie d’inauguration a été marquée par des hommages au professionnalisme des personnels de la BNSP ainsi qu’au commandement pour son engagement constant en faveur de l’efficacité et du rayonnement de l’institution. Les stagiaires actuels et futurs ont été appelés à s’impliquer pleinement afin de perpétuer l’excellence de leurs prédécesseurs.



D’autres inaugurations sont annoncées dans les semaines à venir, dans le but de consolider davantage les capacités opérationnelles de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et d’accompagner son développement.

