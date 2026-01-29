Drame familial à Gadiack : deux membres d’une même fratrie retrouvés morts à une semaine d’intervalle





Un événement tragique a endeuillé le village de Gadiack, situé dans la commune de Diarrère, au centre du pays. Un frère et sa sœur, tous deux sexagénaires et originaires de la localité, ont perdu la vie à quelques jours d’écart, selon une source sécuritaire citée par l’APS.



Le premier décès concerne un homme âgé de 60 ans. Le 20 janvier, alors qu’il effectuait une visite chez sa grande sœur résidant dans une zone proche de Niakhar, il a été retrouvé sans vie le lendemain. D’après les informations recueillies, ce sont des élèves en route vers l’école qui ont découvert son corps, suspendu à un arbre à l’aide d’une corde.



Selon la même source, l’homme avait quitté Gadiack pour rendre visite à sa sœur avant de poursuivre son déplacement vers Fatick, où un rendez-vous l’attendait.



Une semaine après ce drame, sa sœur, âgée de 63 ans, a été retrouvée morte à son tour. Les faits se seraient déroulés dans sa chambre, où elle se serait donné la mort en profitant de l’absence des personnes présentes dans le cadre des funérailles de son frère.



Face à cette double disparition survenue dans un court laps de temps, la gendarmerie de Fatick a ouvert une enquête afin d’éclaircir les circonstances et les motivations de ces actes.

