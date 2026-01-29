Mbour : une cargaison de produits illicites interceptée sur la plage de Tripano

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Mbour a mené, ce vendredi 30 janvier 2026, une opération d’envergure ayant permis la récupération de 120 kilogrammes de chanvre indien sur la plage de Tripano.

D’après des sources policières, cette intervention fait suite à l’exploitation approfondie d’un renseignement opérationnel signalant le débarquement imminent de produits prohibés par voie maritime dans cette zone côtière.

Mobilisés sans délai, les agents de la Brigade de recherche se sont rendus sur les lieux et ont procédé à une fouille minutieuse du rivage. Cette opération a conduit à la découverte de six sacs en sisal soigneusement conditionnés, contenant chacun 20 kilogrammes de chanvre indien, soit un total de 120 kilogrammes saisis.

À l’arrivée des forces de sécurité, l’embarcation utilisée pour le débarquement avait déjà quitté les lieux, abandonnant la marchandise sur la plage. Les produits saisis ont été transportés dans les locaux du service compétent pour les besoins de la procédure en cours.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier les propriétaires de cette cargaison ainsi que les membres de l’équipage de la pirogue impliquée. Les investigations se poursuivent activement.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des actions renforcées visant à lutter contre les réseaux de trafic utilisant les zones côtières comme voies de passage pour l’acheminement de substances interdites.