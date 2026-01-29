Thiès : Gilbert Samb « Baay Faalu Macky » démissionne de l’APR

Cette décision intervient dans un contexte particulier : Macky Sall a récemment procédé à une vaste réorganisation des organes dirigeants de l’APR, avec de nombreuses nominations stratégiques visant à renforcer les structures du parti et à préparer les prochaines échéances électorales. Dans ce contexte de recomposition, plusieurs observateurs estiment que la démission de ''Baay Faalu Macky'' pourrait refléter un désaccord sur la direction prise par le parti ou un repositionnement stratégique pour l’avenir.





Selon nos sources, Gilbert Samb devrait s’exprimer publiquement dans les prochains jours pour expliquer les raisons exactes de son départ.

Cette déclaration est très attendue, car elle pourrait définir son rôle futur dans la vie politique de Thiès et au-delà, et clarifier si sa décision relève de motivations personnelles, politiques ou électorales.





Le départ de ''Baay Faalu Macky'' relance également les spéculations sur la dynamique politique à Thiès, un bastion important pour l’APR, où sa popularité et son ancrage local avaient longtemps été un atout pour le parti.

