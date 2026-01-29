Niger: des tirs et détonations d'origine inconnue entendus dans la nuit à l'aéroport de Niamey

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent des traînées lumineuses dans le ciel, laissant penser que des systèmes de défense antiaérienne ont été activés, possiblement contre une menace aérienne ou des drones. La panique a été immédiate parmi les passagers de l’aéroport : certains ont fui à pied tandis que plusieurs vols ont dû être détournés vers d’autres aéroports.



Un site stratégique

L’aéroport de Niamey n’est pas seulement un hub civil. Il abrite notamment :



La base 101 de l’armée de l’air nigérienne ,

Une base de drones ,

Le quartier général de la force unifiée antidjihadiste réunissant le Niger, le Burkina Faso et le Mali,

D’importants stocks d’uranium en attente d’exportation.

Cette zone est ainsi considérée comme stratégique et sensible, ce qui pourrait expliquer la réaction rapide des systèmes de défense.



Origine des tirs : inconnue

À ce stade, aucune source officielle n’a confirmé l’origine des tirs ni l’identité des assaillants. Aucun bilan n’a été communiqué concernant des victimes ou des dégâts matériels. Les autorités ont cependant rétabli le calme tôt ce jeudi matin.



Les observateurs soulignent que ces événements interviennent dans un contexte de tensions sécuritaires au Sahel, où des groupes armés islamistes mènent régulièrement des attaques dans la région.



Suivi en cours

Les autorités nigériennes continuent de surveiller la situation, et les médias locaux restent attentifs à tout développement. Les passagers et habitants sont appelés à la prudence.

