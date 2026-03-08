Maroc : nouveau rebondissement dans l’affaire des 18 supporters sénégalais

Lors de ce premier jugement, les prévenus avaient écopé de peines allant de un à trois ans de prison ferme pour leur participation présumée aux violences enregistrées en marge de la rencontre. Cette décision avait déjà suscité de nombreuses réactions au Sénégal, certains estimant les sanctions particulièrement sévères pour de simples supporters.



Du côté de la défense, les avocats des supporters sénégalais avaient choisi de ne pas interjeter appel. Leur stratégie reposait plutôt sur l’espoir d’obtenir une grâce royale, procédure parfois utilisée au Maroc pour atténuer certaines condamnations.





Mais l’initiative du parquet marocain change complètement la donne. En faisant appel, le ministère public relance l’affaire devant une juridiction supérieure et repousse toute possibilité de grâce royale tant que la procédure judiciaire n’est pas définitivement close.





Dans un communiqué relayé par le journal L’Observateur, l’avocat des supporters, Patrick Kabou, a confirmé l’information. Il explique avoir anticipé cette évolution. « Nous avions largement communiqué sur la lourdeur des premières peines dans l’espoir de dissuader le ministère public marocain de surenchérir », a-t-il déclaré.



Cette affaire est particulièrement suivie au Sénégal, car elle concerne dix-huit jeunes supporters sénégalais arrêtés au Maroc après des incidents liés à la finale de la CAN. Les familles des détenus et plusieurs organisations de soutien réclament depuis plusieurs semaines des démarches diplomatiques et judiciaires pour faciliter leur libération.





L’appel introduit par le parquet ouvre désormais une nouvelle phase judiciaire, avec le risque théorique d’une confirmation, voire d’un alourdissement des peines.





En attendant la nouvelle audience, les supporters sénégalais restent détenus au Maroc, tandis que leurs avocats affirment poursuivre les démarches juridiques et diplomatiques pour obtenir une issue favorable.

