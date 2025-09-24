Nicolas Jackson brille avec le Bayern : un but et deux passes décisives face à Pafos

Menu
Prêté par Chelsea, Nicolas Jackson a marqué son premier but et offert deux passes décisives lors de la victoire 5-1 du Bayern Munich contre Pafos en Ligue des champions.


Le Bayern Munich a largement dominé Pafos (5-1), mardi à Limassol, pour la deuxième journée de la Ligue des champions. L’attaquant sénégalais Nicolas Jackson s’est illustré avec un but et deux passes décisives.

Arrivé en prêt cet été en provenance de Chelsea, Jackson a d’abord offert le deuxième but de la rencontre au Portugais Raphaël Guerreiro à la 20e minute. Quelques instants plus tard, il a inscrit son tout premier but avec le club bavarois, avant de délivrer une nouvelle passe décisive pour le Français Michaël Olise. Harry Kane, auteur d’un doublé, et Mislav Orsic, buteur pour Pafos, ont complété le tableau d’affichage avant la pause.

Avec cette victoire, le Bayern signe un deuxième succès consécutif après son entrée réussie face à Chelsea (3-1). Jackson, formé au Casa Sports puis passé par Mirandés et Villarreal, avait rejoint Chelsea en juin 2023 avant d’être prêté au Bayern un an plus tard. Auteur de 30 buts en 80 matchs avec le club londonien, il vient de marquer son premier but en cinq apparitions avec les Bavarois.

 




