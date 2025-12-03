Nguinth (Thiès) : la Grande Journée Culturelle “Darmanko” célèbre sa 21ᵉ édition le 27 décembre

Menu
La Grande Journée Culturelle “Darmanko” s’est tenue à Nguinth, dans la ville de Thiès, dans une atmosphère de ferveur religieuse et de communion fraternelle, sous le ndigël de Serigne Moustapha Amar, Borom Thiès. L’événement a rassemblé de nombreux fidèles venus renouveler leur attachement aux valeurs de l’islam, sur la voie du Prophète Mouhamed (PSL), conformément à l’enseignement de Khadim Rassoul, Cheikh Ahmadou Bamba.


Placée sous le thème « Les œuvres de Sokhna Aminata Amar », cette édition s’inscrit dans la continuité du message spirituel de Darmanko, fondé sur le suivi exemplaire du Prophète Mouhamed (PSL), tel qu’enseigné par Khadim Rassoul, Cheikh Ahmadou Bamba.

Cette grande journée réunira des fidèles venus de Thiès et d’autres localités autour de conférences religieuses, de récitations de khassaïdes, de prestations culturelles et de prières collectives. Les communications mettront en lumière l’héritage spirituel, éducatif et social de Sokhna Aminata Amar, figure de piété et de dévouement au service de la communauté.

Au-delà de la dimension religieuse, la 21ᵉ édition de la Journée Culturelle “Darmanko” vise également à renforcer la cohésion sociale, le vivre-ensemble et la transmission des valeurs morales, conformément à la Sunna du Prophète Mouhamed (PSL).

Les organisateurs, appuyés par les autorités administratives et locales, ont appelé à une mobilisation responsable afin d’assurer le bon déroulement de l’événement, dans un climat de paix, de discipline et de ferveur, fidèle aux orientations de Serigne Moustapha Amar.







