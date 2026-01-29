Notto Gouye Diama : des vendeurs de légumes contestent la répartition d’un nouveau hangar et la hausse des taxes

Des vendeurs de légumes du marché central de Notto Gouye Diama, dans le département de Tivaouane, expriment leur désaccord avec la clé de répartition des compartiments d’un nouveau hangar récemment construit et mis en service par la municipalité, ainsi qu’avec la hausse de la taxe municipale.

Selon leur porte-parole, les commerçants auparavant installés sous des tentes ou dans des cantines situées sur le site du nouvel ouvrage estiment ne pas avoir été suffisamment considérés lors du processus d’attribution des nouveaux espaces de vente.

Ils interpellent ainsi les autorités locales sur l’organisation et la répartition des compartiments de cette infrastructure implantée au sein du marché central de Notto Gouye Diama, un site qui approvisionne plusieurs régions du pays ainsi que certains États de la sous-région en produits horticoles.

Les protestataires plaident pour une meilleure concertation afin d’aboutir à une solution consensuelle et transparente dans l’affectation des emplacements. À défaut, ils n’excluent pas de suspendre le paiement des taxes municipales ou de porter le débat sur la place publique.

De son côté, une source proche de la gestion du marché a indiqué que certains commerçants contestataires disposent déjà d’un espace fonctionnel, tel qu’un comptoir ou une cantine, à l’intérieur du marché central.

La municipalité affirme, pour sa part, vouloir assurer une répartition équitable des espaces disponibles, en tenant compte en priorité des vendeurs ne disposant d’aucun emplacement formel.

Parallèlement, les commerçants demandent une révision de la taxe municipale mensuelle, récemment passée de 3 000 à 6 000 francs CFA, évoquant un contexte économique difficile.

Interpellé sur la question, le maire de Notto Gouye Diama a rappelé que cette augmentation s’inscrit dans un cadre légal et réglementaire. Il a expliqué qu’un commerçant occupant un espace d’au moins 26 mètres carrés ne saurait s’acquitter du même montant qu’un vendeur ambulant informel, invoquant un principe d’équité fiscale.

Il a enfin précisé que cette décision résulte d’une délibération du conseil municipal, tenue en présence du représentant de l’État, et ne relève pas d’une initiative individuelle.

aps