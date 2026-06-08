Ngor : cinq ressortissants étrangers arrêtés dans une affaire de fraude aux télécommunications

Les enquêteurs ont découvert un important dispositif technique composé de plusieurs équipements destinés au traitement du trafic téléphonique. Selon les premiers éléments de l’enquête, ce matériel aurait servi à contourner les circuits légaux de communication internationale.





L’opération est le résultat de plusieurs semaines d’investigations menées en collaboration avec des spécialistes du secteur des télécommunications. Les enquêteurs cherchaient à identifier l’origine de perturbations observées sur certains réseaux.





Lors des perquisitions, divers équipements électroniques ont été saisis pour les besoins de l’enquête. Les suspects ont été placés à la disposition des autorités judiciaires compétentes.





Cette affaire met en évidence les défis croissants liés à la cybercriminalité et aux nouvelles formes de fraude utilisant les technologies de communication modernes.

