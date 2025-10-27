Menu
Ngor : 60 migrants interpellés après l’échouage d’une pirogue partie de Gambie vers l’Espagne


Rédigé le Lundi 3 Novembre 2025 à 14:48


Soixante migrants, dont huit femmes, ont été arrêtés à Ngor après l’échouage d’une pirogue partie de Gambie vers l’Espagne. Une enquête est ouverte pour retrouver les organisateurs.


La lutte contre l’émigration irrégulière se poursuit sur les côtes sénégalaises. Le samedi 1er novembre 2025, la brigade de proximité de Ngor, assistée d’un escadron de la Légion de Gendarmerie d’Intervention (LGI), a procédé à l’interpellation de soixante (60) migrants, dont 52 hommes et 8 femmes, sur la plage du Club Med.

Selon les premiers éléments recueillis, l’intervention a été déclenchée à la suite d’un signalement d’une pirogue surchargée se rapprochant du rivage. Le dispositif de veille mis en place par les autorités a rapidement permis de localiser et d’intercepter les passagers.

Les premières investigations indiquent que l’embarcation aurait quitté la Gambie dans la nuit du 26 octobre 2025, en direction de l’Espagne, avec 154 personnes à bord. Après plusieurs jours de dérive en mer, la pirogue aurait finalement échoué sur la plage du Club Med, où les gendarmes ont pris en charge les migrants.

Lors de l’opération, les forces de l’ordre ont également saisi un moteur hors-bord de 40 chevaux, du carburant et deux pirogues.

Une enquête est actuellement en cours afin d’identifier les organisateurs de ce voyage clandestin, dans le cadre des efforts continus des autorités sénégalaises pour endiguer le phénomène de l’émigration irrégulière.




