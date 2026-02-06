Ngazobil : 170 kg de chanvre indien saisis après chavirement d’une pirogue

Selon les premières informations, la pirogue transportait la cargaison lorsqu’elle a basculé pour des raisons encore inconnues. Les habitants, témoins de la scène, ont immédiatement alerté les gendarmes. Ces derniers ont réussi à récupérer l’intégralité de la cargaison avant qu’elle ne se disperse dans l’eau.





Le capitaine de la gendarmerie locale a déclaré : « Cette opération montre notre vigilance et notre détermination à lutter contre le trafic de stupéfiants sur le littoral. Nous restons mobilisés pour protéger nos côtes et nos populations. »





À ce jour, aucun membre de l’équipage n’a été retrouvé. Une enquête est en cours pour identifier les responsables et déterminer si la cargaison était destinée à la consommation locale ou à l’exportation.





Cette saisie s’inscrit dans le cadre des efforts accrus des autorités pour lutter contre le trafic de drogues sur les côtes sénégalaises, où les opérations maritimes sont désormais très surveillées. La population de Ngazobil a salué la rapidité d’intervention des gendarmes, qui ont empêché que cette importante quantité de drogue ne soit écoulée.

