Ngaye Meckhé valide ses plans directeurs d’assainissement pour une gestion durable des eaux





La commune de Ngaye Meckhé, située dans le département de Tivaouane, a franchi une étape importante dans sa politique d’assainissement avec la validation des plans directeurs d’assainissement des eaux usées et pluviales. L’atelier de validation s’est tenu vendredi, en présence de plusieurs représentants institutionnels et techniques, a constaté l’APS.



La rencontre, présidée par Mouhamadou Wade, sous-préfet de l’arrondissement de Mérina Dakhar et représentant du préfet de Tivaouane, a permis de présenter les grandes orientations de ces documents stratégiques et de recueillir les observations des différentes parties prenantes avant leur finalisation.



Au terme des échanges, Yaoubou Baldé, ingénieur en génie sanitaire représentant l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), a remis les versions provisoires des plans au maire de Ngaye Meckhé, Magatte Wade.



Ce dernier a salué cette initiative qu’il a qualifiée d’« avancée majeure » pour la commune, affirmant la volonté des autorités locales de promouvoir des solutions durables afin d’améliorer le cadre de vie des habitants et de préserver l’environnement.



Cette cérémonie a mis en lumière la synergie entre les services techniques, les élus locaux et les partenaires institutionnels, illustrant un engagement commun pour relever les défis liés à l’assainissement dans la commune.

