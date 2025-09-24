Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Ngaye Meckhé valide ses plans directeurs d’assainissement pour une gestion durable des eaux


Rédigé le Samedi 4 Octobre 2025 à 19:38 | Lu 48 fois Rédigé par


La commune de Ngaye Meckhé a validé les plans directeurs d’assainissement des eaux usées et pluviales lors d’un atelier présidé par les autorités locales, marquant une avancée majeure pour la ville.


Ngaye Meckhé valide ses plans directeurs d’assainissement pour une gestion durable des eaux

 

La commune de Ngaye Meckhé, située dans le département de Tivaouane, a franchi une étape importante dans sa politique d’assainissement avec la validation des plans directeurs d’assainissement des eaux usées et pluviales. L’atelier de validation s’est tenu vendredi, en présence de plusieurs représentants institutionnels et techniques, a constaté l’APS.

La rencontre, présidée par Mouhamadou Wade, sous-préfet de l’arrondissement de Mérina Dakhar et représentant du préfet de Tivaouane, a permis de présenter les grandes orientations de ces documents stratégiques et de recueillir les observations des différentes parties prenantes avant leur finalisation.

Au terme des échanges, Yaoubou Baldé, ingénieur en génie sanitaire représentant l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), a remis les versions provisoires des plans au maire de Ngaye Meckhé, Magatte Wade.

Ce dernier a salué cette initiative qu’il a qualifiée d’« avancée majeure » pour la commune, affirmant la volonté des autorités locales de promouvoir des solutions durables afin d’améliorer le cadre de vie des habitants et de préserver l’environnement.

Cette cérémonie a mis en lumière la synergie entre les services techniques, les élus locaux et les partenaires institutionnels, illustrant un engagement commun pour relever les défis liés à l’assainissement dans la commune.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags