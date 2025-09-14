New York : Barthélemy Dias rejette l’importation des véhicules anciens au Sénégal

Barthélemy Dias, leader du mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk, est en tournée politique à New York, aux États-Unis, où il a pris position contre la récente décision du gouvernement Sonko concernant l’importation de véhicules anciens.



Face à la diaspora sénégalaise, il s’est exprimé sur la question des voitures de plus de dix ans désormais autorisées à entrer au Sénégal. Barthélemy Dias a rejeté cette orientation et a déclaré avec fermeté qu’« aucun véhicule de plus de cinq ans ne rentrera au Sénégal ». Selon lui, une telle restriction permettrait de réduire l’empreinte carbone du pays et de renforcer la lutte contre les gaz à effet de serre.







📌 seneweb



