New York : Barthélemy Dias rejette l’importation des véhicules anciens au Sénégal


Rédigé le Lundi 15 Septembre 2025 à 15:25 | Lu 26 fois Rédigé par


En tournée à New York, Barthélemy Dias s’oppose à la décision du gouvernement Sonko d’autoriser l’importation de voitures de plus de dix ans, plaidant pour une limite fixée à cinq ans.


Barthélemy Dias, leader du mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk, est en tournée politique à New York, aux États-Unis, où il a pris position contre la récente décision du gouvernement Sonko concernant l’importation de véhicules anciens.

Face à la diaspora sénégalaise, il s’est exprimé sur la question des voitures de plus de dix ans désormais autorisées à entrer au Sénégal. Barthélemy Dias a rejeté cette orientation et a déclaré avec fermeté qu’« aucun véhicule de plus de cinq ans ne rentrera au Sénégal ». Selon lui, une telle restriction permettrait de réduire l’empreinte carbone du pays et de renforcer la lutte contre les gaz à effet de serre.

 

 

