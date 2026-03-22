Nécrologie : Décès de M. Allé LÔ, ancien député-maire

C’est avec une profonde tristesse que Thièsinfo a appris le rappel à Dieu de M. Allé LÔ, ancien député-maire, survenu ce jour.



Cette disparition endeuille sa famille, ses proches, ses anciens collaborateurs ainsi que de nombreuses personnes qui ont connu un homme engagé dans la vie publique et au service de sa communauté. M. Allé LÔ laisse le souvenir d’une personnalité respectée pour son parcours et son engagement.



Selon les informations communiquées, la levée du corps est prévue le lundi 23 mars à 11 heures à l’Hôpital Principal de Dakar.

L’inhumation aura lieu à Taïba Ndiaye après la prière de Tisbar.



En cette douloureuse circonstance, Thièsinfo s’associe à la peine de la famille, des parents, des proches et de tous les affligés, et leur présente ses condoléances les plus attristées.



Qu’Allah SWT lui fasse miséricorde, lui accorde Son pardon et l’accueille dans Son vaste Paradis.



Inna lillahi wa inna ilayhi radjioune.

Union de prières.

