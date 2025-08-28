Ndiama (Sédhiou) : un village réclame des ralentisseurs après la mort tragique d’une fillette sur la RN6





Le village de Ndiama, situé dans la commune de Diaroumé (région de Sédhiou), appelle les autorités à installer des ralentisseurs sur un tronçon de deux kilomètres de la Route nationale 6 (RN6) traversant la localité, suite à une série d’accidents graves, dont le plus récent a coûté la vie à une fillette de cinq ans.



L’accident fatal s’est produit jeudi en fin d’après-midi lorsqu’un véhicule circulant à grande vitesse a percuté un lampadaire avant de faucher l’enfant. Malgré son transfert d’urgence à l’hôpital régional de Sédhiou, elle est décédée dans la soirée, plongeant le village dans la tristesse et la consternation.



Abdoulaye Dabo, membre du collectif pour la défense des intérêts du village, a rappelé que plusieurs alertes avaient déjà été émises. « Avant la réfection de la RN6, des dos-d’âne existaient dans le village. Depuis les travaux, ce tronçon est devenu une véritable route rapide où les excès de vitesse sont fréquents », a-t-il expliqué. Le collectif exige non seulement l’installation immédiate de ralentisseurs, mais également l’indemnisation de la famille de la victime. Une plainte est en cours de préparation pour être soumise au procureur, après des démarches restées sans réponse auprès des autorités locales et des forces de sécurité.



Lamine Cissé, oncle de la fillette, a exprimé sa profonde douleur : « Même si c’était un animal, cela aurait été douloureux. Mais là, c’est une vie humaine. Les autorités doivent intervenir pour nous protéger. »



Le collectif sollicite désormais l’intervention directe du ministre de l’Intérieur afin de prévenir d’autres tragédies. Les habitants de Ndiama soulignent que la RN6, axe stratégique du sud du pays, traverse de nombreuses localités rurales et que l’absence de dispositifs de ralentissement sur ce tronçon en fait une zone particulièrement dangereuse, nécessitant une action rapide.





aps

