Ndiakhate Ndiassane : H. Diakhaté blesse la femme enceinte de son grand frère avec un pilon

Selon les informations recueillies, le jeune homme aurait été pris d'une crise de violence dans la maison familiale. Dans sa fureur, il se serait attaqué à sa belle-sœur, B. Khoulé, l'épouse de son grand frère. Cette dernière, enceinte au moment des faits, a été atteinte à la tête par un violent coup de pilon.





La victime a subi une blessure qui a immédiatement suscité l'inquiétude de son entourage, d'autant plus que son état de grossesse faisait craindre de graves conséquences pour elle et son futur enfant. Alertés par les cris et l'agitation, plusieurs membres de la famille ont tenté d'intervenir pour maîtriser le jeune homme.





Au cours de cette intervention, sa mère, I. Sall, a également été blessée. Malgré les efforts déployés pour le calmer, H. Diakhaté est resté incontrôlable pendant plusieurs minutes, plongeant toute la concession dans la panique.





Au moment du drame, le chef de famille, chauffeur de profession, était en déplacement pour son travail. Son absence a rendu la situation encore plus difficile pour les autres membres de la famille qui ont dû faire face seuls à cette crise particulièrement éprouvante.





Face à la gravité des faits, le chef du quartier a été immédiatement informé. Les notables et les autorités locales ont été saisis afin de trouver une solution durable permettant d'assurer la sécurité des membres de la famille et d'éviter qu'un nouvel incident ne se produise.





Dans le village, cette affaire suscite de nombreuses réactions. Plusieurs habitants appellent à une prise en charge adaptée du jeune homme, estimant que son état nécessite une intervention urgente. D'autres expriment leur solidarité envers les victimes, notamment B. Khoulé, dont la grossesse rend cette agression encore plus préoccupante.



À Ndiakhaté Ndiassane, l'émotion reste vive et les populations espèrent désormais une intervention rapide des autorités compétentes afin de protéger la famille et de ramener la sérénité au sein de la communauté.

