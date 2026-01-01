Ndamatou : un taximan attaqué, ligoté et dépouillé en pleine nuit

La brigade de recherches du commissariat de Ndamatou a mis fin au parcours criminel d’un groupe organisé qui semait la terreur parmi les chauffeurs de taxi. Selon Libération, les enquêteurs suivaient discrètement les mouvements de cette bande depuis un renseignement reçu dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026.

Les investigations ont rapidement révélé l’existence d’un réseau de quatre individus, spécialisés dans les agressions nocturnes suivies du vol de véhicules.



Leur méthode était simple, mais redoutablement efficace : héler un taxi, engager une course banale, puis détourner l’itinéraire vers des zones isolées. Là, le chauffeur était neutralisé, ligoté et abandonné, pendant que les malfaiteurs prenaient la fuite avec le véhicule.



Le dernier forfait a eu lieu dans la nuit du 5 au 6 janvier, au moment du Magal de Darou Rahmane. Ce soir-là, F. Sène, taximan domicilié à Touba, prend en charge plusieurs passagers au quartier Mame Diarra. Destination annoncée : Domaine Ba, pour une course de 2.000 FCFA.



En chemin, les clients demandent un changement de direction. Le taxi s’engage alors dans une ruelle sablonneuse, sombre et déserte. C’est là que tout bascule.



Assis à l’arrière, l’un des passagers passe brusquement son bras autour du cou du chauffeur et l’étrangle. À l’avant, un autre sort une machette, promettant la mort au moindre geste. En quelques secondes, la victime est maîtrisée, ligotée avec une corde et réduite au silence.



Les agresseurs prennent ensuite la route vers le quartier Mbadianène, où ils jettent le taximan dans des buissons, avant de disparaître dans la nuit.



Ils repartent avec un butin lourd :



le taxi Peugeot 406 (DL-0253-D) ,

deux téléphones portables ,

et 88.000 FCFA, correspondant à l’argent d’une tontine.

La réaction policière ne se fait pas attendre. Grâce à un travail de terrain minutieux, les enquêteurs localisent Mame Cheikh Guèye et Modou Ngom à l’angle Keur Baye Lahat, alors qu’ils tentaient de négocier la vente du véhicule volé.



Interpellés, les deux hommes passent rapidement aux aveux. Ils reconnaissent les faits et désignent leurs complices : Fallou Sarr et Cheikh Niang, surnommé “Baye Fall”. Fallou Sarr est arrêté dans la foulée. Cheikh Niang, lui, est toujours en fuite et activement recherché.



Les suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit, violences volontaires, usage d’arme blanche et moyen de locomotion, rapporte Libération. Ils risquent de lourdes peines devant la justice.

