Mpox : le premier cas enregistré au Sénégal est officiellement guéri





Le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) a annoncé, lundi, la guérison complète du premier cas de mpox diagnostiqué au Sénégal le 22 août dernier. Le patient a quitté l’hôpital ce 1er septembre après avoir été déclaré rétabli.



Les autorités sanitaires précisent que les 30 personnes identifiées comme contacts ont été placées sous surveillance médicale. Jusqu’ici, aucun cas suspect n’a été détecté. Le pays ne compte donc actuellement aucun cas positif.



Selon le MSAS, cette prise en charge rapide et efficace illustre la réactivité du dispositif national de surveillance épidémiologique et le professionnalisme des équipes médicales, en particulier celles du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Fann.



Le ministère appelle toutefois la population à rester vigilante en respectant les mesures de prévention : lavage fréquent des mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, éviter les contacts rapprochés avec des personnes présentant des symptômes et consulter rapidement une structure de santé en cas de signes suspects.



Le MSAS réaffirme enfin son engagement à protéger la santé publique et à informer régulièrement sur l’évolution de la situation sanitaire.

