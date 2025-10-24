Mpox et Fièvre de la Vallée du Rift : Thiès enregistre son premier cas, 26 décès recensés au niveau national





Selon les informations rapportées par Dakaractu, la région de Thiès a récemment enregistré son premier cas de Mpox. La dernière mise à jour du ministère de la Santé fait état d’une répartition des cas dans plusieurs régions du pays : Saint-Louis (249), Matam (16), Dakar (3), Louga (19), Fatick (9), Kaolack (4), Tambacounda (1) et Thiès (1).



Depuis le début de l’épidémie, 302 cas confirmés ont été enregistrés à travers le pays. Parmi eux, 227 patients ont guéri, tandis que 26 décès ont été déplorés, selon le communiqué du ministère.



Ces chiffres confirment la persistance des foyers épidémiques malgré les efforts déployés pour freiner la propagation du Mpox et de la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR). Le ministère appelle à la vigilance et au respect strict des mesures sanitaires dans l’ensemble du territoire.

