Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Mpox et Fièvre de la Vallée du Rift : Thiès enregistre son premier cas, 26 décès recensés au niveau national


Rédigé le Samedi 25 Octobre 2025 à 16:54 | Lu 55 fois Rédigé par


La région de Thiès vient d’enregistrer son premier cas de Mpox, selon le ministère de la Santé. Le Sénégal compte désormais 302 cas confirmés et 26 décès liés à l’épidémie.


Mpox et Fièvre de la Vallée du Rift : Thiès enregistre son premier cas, 26 décès recensés au niveau national

 

Selon les informations rapportées par Dakaractu, la région de Thiès a récemment enregistré son premier cas de Mpox. La dernière mise à jour du ministère de la Santé fait état d’une répartition des cas dans plusieurs régions du pays : Saint-Louis (249), Matam (16), Dakar (3), Louga (19), Fatick (9), Kaolack (4), Tambacounda (1) et Thiès (1).

Depuis le début de l’épidémie, 302 cas confirmés ont été enregistrés à travers le pays. Parmi eux, 227 patients ont guéri, tandis que 26 décès ont été déplorés, selon le communiqué du ministère.

Ces chiffres confirment la persistance des foyers épidémiques malgré les efforts déployés pour freiner la propagation du Mpox et de la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR). Le ministère appelle à la vigilance et au respect strict des mesures sanitaires dans l’ensemble du territoire.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

L’AICS soutient la jeunesse et la biodiversité dans trois régions clés du Sénégal

Lat Soukabé Fall - 24/10/2025 - 0 Commentaire
L’AICS soutient la jeunesse et la biodiversité dans trois régions clés du Sénégal
L’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) poursuit son engagement au Sénégal avec une série de projets ambitieux dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis, ciblant la...

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Actualités

Mpox et Fièvre de la Vallée du Rift : Thiès enregistre son premier cas, 26 décès recensés au niveau national

- 25/10/2025 - 0 Commentaire
Mpox et Fièvre de la Vallée du Rift : Thiès enregistre son premier cas, 26 décès recensés au niveau national
La région de Thiès vient d’enregistrer son premier cas de Mpox, selon le ministère de la Santé. Le Sénégal compte désormais 302 cas confirmés et 26 décès liés à l’épidémie.   Selon les...

Kaolack : 83 kg de ch@nvre indien saisis lors d’une opération antidrogue à Gamboul Thiogone

- 25/10/2025 - 0 Commentaire
Kaolack : 83 kg de ch@nvre indien saisis lors d’une opération antidrogue à Gamboul Thiogone
La Brigade Régionale des Stupéfiants de Kaolack a saisi 83 kg de chanvre indien à Gamboul Thiogone. Deux présumés trafiquants ont été arrêtés dans le cadre d’une opération menée par l’OCRTIS.  ...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags