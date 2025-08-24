Mpox au Sénégal : amélioration rapide de l’état du premier patient hospitalisé





Le premier cas de Mpox détecté au Sénégal évolue favorablement. Selon le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Fann, « l’état de santé du patient s’améliore plus vite que prévu ». Le malade pourrait être totalement rétabli dans les prochains jours, sauf complications de dernière minute.



Âgé de 28 ans, l’homme avait été hospitalisé samedi dernier pour une forme sévère de la maladie, avec plus d’une centaine de lésions vésiculo-pustuleuses et une surinfection. Aujourd’hui, il ne présente plus de fièvre et la cicatrisation de ses lésions est en cours.



Bien qu’il soit porteur du génotype Ib, considéré comme plus sévère, Pr Seydi se veut rassurant : « La guérison est la règle, quel que soit le génotype. Avec une bonne prise en charge, la létalité reste inférieure à 1%. »



seneweb



