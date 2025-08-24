Menu
Mpox au Sénégal : amélioration rapide de l’état du premier patient hospitalisé


Rédigé le Jeudi 28 Août 2025 à 09:05 | Lu 39 fois Rédigé par


Premier cas de Mpox au Sénégal : l’homme de 28 ans hospitalisé à Fann montre une amélioration rapide et pourrait guérir dans quelques jours.


Le premier cas de Mpox détecté au Sénégal évolue favorablement. Selon le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Fann, « l’état de santé du patient s’améliore plus vite que prévu ». Le malade pourrait être totalement rétabli dans les prochains jours, sauf complications de dernière minute.

Âgé de 28 ans, l’homme avait été hospitalisé samedi dernier pour une forme sévère de la maladie, avec plus d’une centaine de lésions vésiculo-pustuleuses et une surinfection. Aujourd’hui, il ne présente plus de fièvre et la cicatrisation de ses lésions est en cours.

Bien qu’il soit porteur du génotype Ib, considéré comme plus sévère, Pr Seydi se veut rassurant : « La guérison est la règle, quel que soit le génotype. Avec une bonne prise en charge, la létalité reste inférieure à 1%. »

seneweb

 




