Moyen-Orient : le Sénégal active un dispositif d’alerte pour ses ressortissants

Ambassade du Sénégal en Iran : +98 936 373 0047

Ambassade du Sénégal en Égypte : +961 3 882 651

Ambassade du Sénégal aux Émirats arabes unis : +971 54 543 0720

Ambassade du Sénégal au Koweït : +965 552 04992

Ambassade du Sénégal au Qatar : +974 5016 9909

Ambassade du Sénégal en Arabie saoudite : +966 53 584 2850

Ambassade du Sénégal à Oman : +968 97 836 678

Le Sénégal a annoncé, lundi, l’activation d’un mécanisme d’alerte destiné à ses ressortissants vivant ou se trouvant temporairement dans la région du Moyen-Orient. L’objectif est de leur permettre de contacter les représentations diplomatiques et consulaires afin d’obtenir assistance si nécessaire.Dans un communiqué transmis à l’APS, le Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur précise avoir instauré ce dispositif pour faciliter la prise de contact avec les ambassades et consulats.Face à l’évolution du contexte sécuritaire dans la région, le ministère invite les citoyens sénégalais, qu’ils soient résidents permanents, temporaires ou simplement en déplacement, à respecter strictement les lois en vigueur ainsi que les consignes de sécurité de leur pays d’accueil.Les numéros d’urgence communiqués sont les suivants :Les autorités assurent ainsi vouloir renforcer l’accompagnement et la protection des Sénégalais établis dans cette zone.