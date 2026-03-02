Kédougou : de violents feux de forêt menacent la Réserve naturelle communautaire de Dindéfélo





La Réserve naturelle communautaire de Dindéfélo, située dans le sud-est du Sénégal, est confrontée depuis samedi à d’importants feux de forêt, selon les responsables de son comité local de gestion. Ce sanctuaire de la biodiversité, connu pour sa cascade et pour abriter les derniers chimpanzés d’Afrique de l’Ouest présents dans le pays, subit des dégâts considérables.



D’après Mamadou Ba, membre du comité de gestion, un feu de brousse a été signalé aux alentours de 17 heures et progresse en direction de la cascade. La commune de Dindéfélo se trouve à une trentaine de kilomètres de Kédougou.



Face à la situation, les responsables de la réserve, appuyés par des volontaires de l’Université de Huelva, partenaire des communautés locales, ont mobilisé des éco-gardes afin de tenter de contenir les flammes. Malgré cette mobilisation impliquant également des guides et des volontaires, le feu n’a pas pu être maîtrisé et continue de progresser sous l’effet des vents.



Les flammes ont atteint le sommet de la montagne de Dindéfélo, détruisant la flore du plateau, et avancent désormais vers Pélèle Kendéssa, l’un des douze villages composant la réserve. Environ 50 hectares de végétation auraient déjà été touchés, ainsi que des espaces touristiques, des clôtures et des zones agricoles.



Selon le responsable du site, les dégâts sont particulièrement importants dans le village de Dandé et dans une large partie de la zone protégée où vivent chimpanzés et oiseaux.



Un appel pressant a été lancé aux autorités et aux bonnes volontés pour renforcer les moyens de lutte et protéger les villages les plus exposés, notamment Afia 1, Thiabécaré, Ségou, Dindéfélo, Dandé et Pélèle, régulièrement confrontés à ce type d’incidents.



Les responsables sollicitent notamment l’appui du service des eaux et forêts de Kédougou pour l’acquisition de matériel adapté et le renforcement des actions de sensibilisation.



Muriel Basile, coordonnatrice des projets de l’Université de Huelva, a exprimé sa vive préoccupation face à cette situation. Elle rappelle que la réserve constitue une zone protégée abritant des chimpanzés, des espèces menacées, des oiseaux ainsi que des arbres protégés. Le site se situe en Pays Bassari, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2012.



Elle souligne également que la propagation des flammes est accentuée par de fortes chaleurs observées dans la zone, dans un contexte marqué par les effets du changement climatique. Elle appelle ainsi les communautés locales à collaborer étroitement avec le comité de gestion et le service des eaux et forêts pour limiter ces feux récurrents.



Créée en 2010 à l’initiative de douze villages riverains, la Réserve naturelle communautaire de Dindéfélo couvre une superficie d’environ 14 000 hectares.

