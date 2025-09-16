Plus de 95 % des demandes de titres miniers rejetées pour non-conformité au Sénégal





Lors d’un point de presse tenu mardi à Dakar, le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a révélé que plus de 95 % des dossiers de demandes de titres miniers soumis au comité technique d’instruction sont actuellement rejetés pour non-respect des exigences légales et réglementaires.



Ces rejets s’expliquent par de fréquentes irrégularités constatées tant sur le plan administratif qu’environnemental, technique ou social, a précisé le ministre.



Birame Soulèye Diop a également tenu à clarifier les procédures d’octroi et de gestion des titres miniers, insistant sur le fait qu’aucune intervention ministérielle n’influence l’examen des dossiers. “Si un dossier est complet et respecte les critères, il sera instruit sans aucun obstacle”, a-t-il affirmé.



La décision d’organiser les “Journées portes ouvertes” (JPO) du secteur minier, prévues du 18 au 26 septembre à Thiès, Kaolack, Ziguinchor, Kédougou et Matam, découle d’une mission de terrain menée dans les cinq pôles géologiques et miniers du Sénégal. Cette mission a mis en évidence des exploitations illégales, des atteintes environnementales et des violations de la réglementation.



Ces journées ont pour objectif de sensibiliser, informer et dialoguer avec les acteurs du secteur afin de promouvoir une gouvernance minière plus transparente, éthique et inclusive. Elles permettront également de valoriser les richesses géologiques propres à chaque région, tout en favorisant une approche pédagogique sur la gestion des ressources du sous-sol.



Le ministre a souligné que cette initiative constitue un pas important vers la réforme en profondeur du secteur minier, avec la volonté de mettre fin aux pratiques non conformes et d’instaurer une administration responsable et durable.

