Mbour : 22 ressortissants ouest-africains interpellés pour escroquerie via le réseau Qnet





Les forces de la police centrale de Mbour ont récemment mis fin aux agissements d’une vingtaine de jeunes ressortissants ouest-africains impliqués dans un réseau Qnet. Sous la direction de Mariama Koné, ces jeunes, venus en masse de leur pays d’origine, profitaient de la crédulité de certaines victimes pour les dépouiller de leurs biens, selon l’Observateur.



Mariama Koné avait notamment perçu deux millions de francs de trois jeunes femmes, leur promettant un emploi décent au Sénégal via la société de vente en ligne Qnet. Convaincues, Aicha, Bamba, Alima Coulibaly et Mama Bamba se sont rendues à Mbour, où elles ont été rejointes par 18 autres compatriotes invités par Koné. Logés ensemble, ces derniers se sont rapidement lancés dans des activités frauduleuses dans les rues de la ville, soutirant d’importantes sommes d’argent à des habitants.



Leur plan a été interrompu lors d’un contrôle de routine par la police. À l’audience du tribunal de grande instance de Mbour, les 22 prévenus, dont cinq disposaient d’une pièce d’identité, ont reconnu les faits et accusé Mariama Koné d’être à l’origine de leur présence au Sénégal. Confrontée aux témoignages de ses complices, elle a admis sa responsabilité dans l’affaire.



Jugés coupables d’escroquerie et de séjour irrégulier, les 22 individus ont été condamnés à six mois de prison avec sursis et doivent quitter le Sénégal pour regagner leur pays d’origine dans un délai de trois mois.

