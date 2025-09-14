Mouhamadou Bamba Cissé fixe ses priorités à la tête du ministère de l’Intérieur

Le nouveau ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a présenté lundi ses grandes priorités pour garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que la tranquillité publique, dans un contexte régional marqué par de multiples menaces.



« Notre pays, le Sénégal, reste un havre de paix et de stabilité dans un environnement fragile, exposé à des agressions urbaines et rurales. Notre priorité sera d’assurer l’ordre, la sûreté et la protection des populations », a-t-il affirmé lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, le général Jean Baptiste Tine.



L’avocat de profession a insisté sur la nécessité de rétablir avec force l’ordre, le civisme, la discipline, la sûreté et la salubrité publique. « La discipline, l’amour du bien commun et de la patrie sont des vertus qu’il nous faut ressusciter », a-t-il souligné.



Mouhamadou Bamba Cissé a rappelé l’importance stratégique et régalienne de son ministère, affirmant qu’il travaillerait sous la haute direction du président de la République et du Premier ministre. Il a invité ses collaborateurs à adopter une logique de service public au bénéfice de tous les Sénégalais, plutôt qu’une approche de puissance publique.



Le nouveau ministre s’est engagé à maintenir un dialogue ouvert avec les acteurs politiques, la société civile et les guides religieux, afin de bâtir un climat favorable à la réussite de ses actions. « La concertation et le consensus seront les leviers de notre mission », a-t-il assuré.



De son côté, le ministre sortant, le général Jean Baptiste Tine, a salué la collaboration de ses équipes et est revenu sur son bilan, notamment l’organisation réussie des élections législatives du 17 novembre 2024, qu’il a qualifiées d’exemplaires. Il a exprimé sa disponibilité à accompagner son successeur dans sa nouvelle mission.

