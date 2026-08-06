Cet examen médico-légal, ordonné dans le cadre de l’enquête ouverte après son décès, doit permettre de déterminer les causes exactes de sa mort. Pour l’heure, les résultats de l’autopsie ne sont pas encore connus.





Ndèye Amy Dione avait été prise en charge après avoir été victime de violentes douleurs abdominales et de vomissements. Un premier constat effectué à Touba par le Dr Alioune Badara Diop avait fait état d’une mort violente ou suspecte, conduisant les autorités à approfondir les investigations.





Avant son décès, la jeune femme aurait également évoqué des soupçons d’empoisonnement. Ces déclarations, qui ont suscité de nombreuses interrogations, devront désormais être confrontées aux conclusions des médecins légistes et aux autres éléments recueillis par les enquêteurs.





Après l’autopsie, la dépouille a été escortée par la gendarmerie jusqu’à Thiès avant d’être remise à la famille. Le corps a été déposé à la morgue de la Cité Senghor, où se trouve également la maison familiale.





L’inhumation de Ndèye Amy Dione est prévue ce samedi à 11 heures au cimetière de Mbambara, à Thiès. La famille recevra les condoléances à son domicile situé à la Cité Senghor.



En attendant les résultats médico-légaux, la gendarmerie poursuit ses investigations afin d’établir les circonstances exactes du décès. Aucune conclusion définitive sur la cause de la mort ne peut, à ce stade, être tirée avant la publication des résultats de l’autopsie.

