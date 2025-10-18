Mort du footballeur sénégalais Cheikh Touré : la police ghanéenne ouvre une enquête

Menu
Rédigé le Mardi 21 Octobre 2025 à 08:12


La police régionale d’Ashanti, au Ghana, enquête sur la mort du footballeur sénégalais Cheikh Touré, retrouvé avec des blessures abdominales, alors que les autorités sénégalaises soupçonnent un réseau d’escroquerie et d’extorsion.


La police judiciaire régionale d’Ashanti, dans le sud du Ghana, a annoncé l’ouverture d’une enquête sur la mort du footballeur sénégalais Cheikh Touré, décédé vendredi dernier dans des circonstances suspectes.

Selon le ministère sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, le jeune sportif aurait été victime d’un réseau d’escroquerie et d’extorsion de fonds, d’après les informations recueillies par les services consulaires du Sénégal au Ghana.

L’ambassade du Sénégal à Accra a précisé que la dépouille du joueur a été transférée dans une morgue de la région d’Ashanti, à environ 250 km de la capitale ghanéenne.

D’après la police d’Ashanti, les premières constatations indiquent que le corps a été amené par un homme nommé Issah, se présentant comme le frère de la victime. Des vérifications menées à l’hôpital public de Manhyia ont révélé qu’Issah avait conduit Cheikh Touré, le 16 octobre 2025, dans un état critique, affirmant qu’il avait été victime d’un accident.

La police précise que le jeune homme présentait plusieurs blessures abdominales et qu’il est décédé avant son admission à l’hôpital. Une enquête approfondie a été ouverte pour déterminer les causes exactes du décès.

Le ministère sénégalais a annoncé l’envoi, dès dimanche, d’une mission consulaire à Kumasi afin d’assister les autorités ghanéennes dans les démarches judiciaires et d’organiser le rapatriement du corps dès que les autorisations nécessaires seront obtenues.




