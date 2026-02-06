Menu
Mort d’Abdoulaye Ba : le parquet ouvre une enquête pour élucider les circonstances


Rédigé le Samedi 14 Février 2026 à 14:58 | Lu 29 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le décès d’Abdoulaye Ba continue de susciter une vive émotion. Face aux nombreuses interrogations, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire.


Selon les premières informations, les circonstances exactes du décès restent floues. Des éléments contradictoires circulaient déjà sur les réseaux sociaux, poussant le parquet à agir rapidement afin d’éviter toute désinformation.
 

Une autopsie a été ordonnée pour déterminer avec précision les causes de la mort. Les enquêteurs comptent également entendre les proches du défunt ainsi que toute personne susceptible d’apporter des éclaircissements.
 

Des témoins évoquent un contexte tendu avant le drame, mais ces affirmations devront être confirmées par les investigations.
 

Le parquet insiste sur la nécessité de laisser la justice faire son travail dans la sérénité.
 

Si des responsabilités sont établies, des poursuites pénales pourraient être engagées.
 

Dans le cas contraire, le dossier pourrait être classé sans suite.
 

En attendant, la famille d’Abdoulaye Ba réclame toute la vérité.
 

L’affaire rappelle l’importance de la transparence judiciaire dans les dossiers sensibles.
 

Les conclusions de l’enquête sont attendues avec impatience par l’opinion.



Lat Soukabé Fall

