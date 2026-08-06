Originaire de Thiès, Ndèye Amy Dione s'était rendue à Touba en compagnie de son époux pour les besoins du pèlerinage. Selon les premiers éléments rapportés, elle était en parfaite santé à son arrivée. Mais quelques jours plus tard, son état s'est brusquement dégradé. Elle a été prise de violentes douleurs abdominales, accompagnées de vomissements, nécessitant son évacuation d'urgence vers un établissement hospitalier.





D'après les informations publiées par le journal Libération, la victime aurait fait une déclaration particulièrement grave avant de rendre son dernier souffle. Sur son lit d'hôpital, elle aurait affirmé avoir été empoisonnée et aurait désigné un membre de sa belle-famille comme étant l'auteur présumé. Selon ses propos, cette personne entretenait un différend financier avec son mari et la tenait pour responsable de la dégradation de leurs relations.





Les enquêteurs s'intéressent désormais à cette piste. Plusieurs membres de la famille ont été entendus par la gendarmerie de Touba afin de recueillir leurs témoignages et de reconstituer les circonstances ayant précédé le drame.





Le corps de la défunte a été transféré à Dakar pour une autopsie. Les résultats des examens médico-légaux devraient permettre de déterminer si la victime a effectivement été empoisonnée ou si une autre cause est à l'origine de son décès. Ces conclusions seront essentielles pour orienter la suite de l'enquête et établir d'éventuelles responsabilités.





À ce stade, aucune personne n'a été officiellement mise en cause par les autorités. L'enquête se poursuit et les déclarations de la victime devront être corroborées par les éléments scientifiques et les investigations des gendarmes avant toute conclusion.

