La découverte de cette faille a provoqué la peur chez plusieurs habitants, certains évoquant même l’hypothèse d’un tremblement de terre. Dans cette zone habituellement peu touchée par ce type de phénomène, l’apparition soudaine de cette fissure a alimenté de nombreuses interrogations.





Alertées, les autorités locales se sont déplacées sur les lieux pour constater l’ampleur de la situation. Le maire de Darou Mouhty, accompagné des forces de défense et de sécurité, notamment des éléments de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers et des agents des Eaux et Forêts, a effectué une visite d’évaluation afin de rassurer les populations et de mieux comprendre l’origine du phénomène.





Selon les premières observations, la piste privilégiée serait celle d’une importante érosion provoquée par les fortes pluies enregistrées durant l’hivernage. Les eaux de ruissellement auraient fragilisé le sol, entraînant cette longue ouverture dans la terre.





Toutefois, aucune conclusion définitive n’a encore été annoncée. Des études techniques doivent permettre de déterminer avec précision les causes de cette fissure et d’évaluer les éventuels dangers pour les habitations, les champs et les infrastructures situés à proximité.





En attendant les résultats des expertises, les populations de Tawfekh et Khoundioul restent dans l’attente, partagées entre inquiétude et espoir de voir rapidement une explication scientifique apportée à ce phénomène spectaculaire.

