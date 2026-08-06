L'origine de cette polémique repose sur deux versions qui circulent simultanément sans qu'aucune n'ait, pour l'instant, été officiellement confirmée. Cette incertitude alimente les inquiétudes des habitants, d'autant plus que la consommation de viande provenant d'un animal mort dans des conditions inconnues peut représenter un risque sanitaire important.





Informées de la situation, les autorités sanitaires et les services compétents ont ouvert une enquête afin d'établir les faits. Les investigations visent à déterminer si la carcasse du mouton a effectivement été commercialisée ou consommée, à retracer son parcours et à identifier les personnes qui auraient participé à son transport, sa préparation ou sa vente.





Les spécialistes rappellent que toute viande destinée à la consommation doit être contrôlée par les services vétérinaires afin de garantir sa conformité aux normes sanitaires. En l'absence de ces contrôles, la consommation d'une viande potentiellement avariée ou contaminée peut exposer les consommateurs à des intoxications alimentaires ou à d'autres problèmes de santé.



Pour l'heure, aucune conclusion officielle n'a été rendue publique. Les autorités poursuivent leurs investigations afin de vérifier les informations qui circulent et d'établir les responsabilités, si des infractions à la réglementation sanitaire sont constatées. En attendant les résultats de l'enquête, les populations sont invitées à faire preuve de vigilance et à s'approvisionner uniquement auprès de points de vente reconnus et soumis aux contrôles sanitaires.

