Mont-Rolland : un homme électrocuté dans son champ à Ndiaye Bopp





Un homme d’une cinquantaine d’années est décédé samedi à Ndiaye Bopp, dans la commune de Mont-Rolland (Tivaouane, ouest), des suites d’une électrocution, ont indiqué plusieurs témoins.



La victime, âgée de 55 ans, aurait été électrocutée dans son champ après un contact avec des câbles souterrains servant à alimenter une motopompe, selon les mêmes sources.



Alertés, les sapeurs-pompiers de Tivaouane se sont rendus sur les lieux pour récupérer le corps, en présence des gendarmes de la brigade de Notto Gouye Diama, qui ont procédé au constat d’usage.



Des habitants soulignent que de nombreux producteurs de la zone utilisent des branchements électriques non conformes, installés de façon artisanale pour alimenter leurs équipements agricoles.



Une autre source rapporte qu’un cheval a également trouvé la mort vendredi, dans des champs situés entre Ndiaye Bopp et Thiaye, après avoir été en contact avec des câbles défectueux.



La répétition de tels incidents remet en question la sécurisation des branchements électriques en milieu rural, où la prolifération de motopompes et d’installations agricoles expose hommes et animaux à des risques mortels.

