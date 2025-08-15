Mont-Rolland : Noyade d’un garçon de 12 ans, la communauté alerte sur les dangers des bassins

“Nous avons mobilisé des équipes de secours et fouillé le bassin jusqu’à la tombée de la nuit, mais nos efforts n’ont pas encore permis de localiser l’enfant”, a confié un responsable local.

Prières et recueillement

La nouvelle a plongé Mont-Rolland dans la consternation. Des veillées et prières ont été organisées par les habitants pour soutenir la famille de la victime et implorer la grâce divine. L’émotion reste vive dans la commune, où chacun exprime sa solidarité face à cette tragédie.

Des bassins dangereux mais vitaux

Ce drame met en lumière les risques que représentent les bassins de rétention et mares, devenus des lieux de baignade pour de nombreux jeunes, surtout en période de forte chaleur. En l’absence de surveillance, ces espaces peuvent se transformer en pièges mortels.

Des habitants témoignent avoir évité de justesse plusieurs noyades ces dernières années. “Il faut sensibiliser les familles et les communautés pour que ces espaces, indispensables à l’irrigation, ne deviennent pas des lieux de mort”, souligne l’un d’eux.

Face à ces incidents, les appels à sécuriser ces zones se multiplient : clôtures, panneaux de mise en garde, surveillance et éducation des enfants sont autant de mesures nécessaires pour prévenir de nouveaux drames.

Les opérations de recherche se poursuivent, alors que Mont-Rolland retient son souffle dans l’attente de nouvelles sur le sort du jeune garçon.

Le drame s’est produit dimanche vers 19 heures. L’adolescent, qui se baignait avec des camarades, a été happé par les eaux. Alertés, les sapeurs-pompiers de Thiès et les éléments de la gendarmerie de Notto se sont aussitôt rendus sur place. Malgré plusieurs heures de fouilles, le corps n’avait pas encore été retrouvé lundi matin.