Mont‑Rolland : La commune renforce ses infrastructures scolaires avec deux nouvelles classes équipées

À Mont‑Rolland, le Conseil départemental, sous la présidence de Seynabou Gaye, a d’abord construit deux nouvelles salles de classe, équipées chacune de 30 tables-bancs, offrant un environnement propice à l’apprentissage pour 30 élèves par salle.



Pour compléter ce projet et répondre aux besoins croissants de la communauté, le maire Yves Lamine Ciss a ajouté deux autres salles, portant le total à quatre nouvelles salles de classe dans la localité.



Ces nouvelles infrastructures viennent s’ajouter aux structures existantes et préparent progressivement la création d’un Collège d’Enseignement Moyen (CEM). Ce CEM facilitera grandement la vie des élèves : ils n’auront plus à parcourir de longues distances pour poursuivre leurs études après le primaire, améliorant ainsi l’assiduité, la réussite scolaire et le bien-être des jeunes de Mont‑Rolland.



En plus de soutenir la construction et l’équipement des classes, la mairie a mis en place des mesures d’accompagnement pour les enseignants et les élèves, telles que l’octroi de fournitures scolaires et un soutien logistique durant les périodes d’examens. Ces efforts ont été salués par les parents d’élèves et les responsables éducatifs locaux, qui reconnaissent l’impact positif de ces actions sur l’apprentissage et la motivation des élèves.



Bien que ces quatre nouvelles salles ne constituent pas encore un CEM complet, elles représentent une étape importante dans le renforcement du système éducatif de la communauté rurale. Grâce à l’initiative du Conseil départemental et au soutien du maire, ce projet éducatif majeur a pu voir le jour, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités pour les enfants de Mont‑Rolland.

