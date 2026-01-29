Mondial 2026 : la maire de Los Angeles appelle le gouvernement américain à rassurer les visiteurs étrangers

« Nous devons montrer un meilleur visage au reste du monde, montrer que nous sommes accueillants et qu’il n’y aura pas de problèmes d’immigration », a déclaré la maire démocrate mercredi 28 janvier. Los Angeles, l’une des principales villes hôtes du Mondial 2026, accueillera plusieurs rencontres de la compétition coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.



Des craintes liées aux opérations anti-immigration

Ces inquiétudes font suite à la multiplication des opérations de l’ICE à travers le pays, notamment dans les grandes métropoles dirigées par des élus démocrates. À Minneapolis, deux citoyens américains âgés de 37 ans ont été tués par balles depuis le 7 janvier lors d’interventions menées par des agents fédéraux, suscitant une vive émotion et une attention médiatique internationale.



À Los Angeles, des raids menés en juin dernier par la police de l’immigration avaient provoqué d’importantes manifestations. L’ancien président Donald Trump, de retour au centre du jeu politique, avait alors ordonné l’envoi de militaires pour rétablir l’ordre, une décision vivement critiquée par les autorités locales.



« Le message doit venir de la Maison Blanche »

Si Karen Bass se dit « sûre » que les supporteurs étrangers ne seront pas inquiétés à Los Angeles durant le Mondial 2026 ni lors des Jeux olympiques de 2028, également organisés par la ville, elle insiste toutefois sur la nécessité d’un engagement clair de l’exécutif fédéral.

« Il faut que ce message vienne aussi de la Maison Blanche », a-t-elle martelé, soulignant que les garanties locales ne suffisent pas à rassurer l’opinion internationale.



La Fifa se veut rassurante

De son côté, la Fédération internationale de football (Fifa) affirme être en contact permanent avec les autorités américaines. « Tout le monde est sensibilisé pour faire en sorte que cette Coupe du monde soit aussi sûre et inclusive que possible », a assuré Ross McCall, responsable des opérations commerciales à la Fifa, dans une déclaration à l’AFP.



Alors que le Mondial 2026 se veut une vitrine mondiale du football et de la diversité culturelle, la question de l’accueil et de la sécurité des visiteurs étrangers s’impose déjà comme un enjeu politique et diplomatique majeur pour les États-Unis.

