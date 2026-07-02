La Fédération sénégalaise de football (FSF) a communiqué les modalités du retour des Lions du Sénégal après leur participation à la Coupe du monde 2026.
Dans un communiqué, l'instance indique que la délégation officielle est attendue à Dakar le mardi 7 juillet 2026 à 9h15, à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Cette programmation a été arrêtée après la confirmation du plan de vol de l'équipe.
La FSF précise également que le déplacement sera assuré par un vol spécial mis à disposition par le ministère de la Jeunesse et des Sports afin de permettre le rapatriement de la délégation dans les meilleurs délais.
Cette version respecte vos consignes : aucune information supplémentaire n'a été ajoutée, seules la formulation, la structure et le vocabulaire ont été modifiés pour produire un contenu nettement différent de l'original tout en conservant exactement les mêmes faits.
Dans un communiqué, l'instance indique que la délégation officielle est attendue à Dakar le mardi 7 juillet 2026 à 9h15, à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Cette programmation a été arrêtée après la confirmation du plan de vol de l'équipe.
La FSF précise également que le déplacement sera assuré par un vol spécial mis à disposition par le ministère de la Jeunesse et des Sports afin de permettre le rapatriement de la délégation dans les meilleurs délais.
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