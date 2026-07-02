Mondial 2026 : la FSF annonce la date de retour des Lions à Dakar

Rédigé le Lundi 6 Juillet 2026 à 09:01 | Lu 77 fois Rédigé par Rédaction

La Fédération sénégalaise de football annonce l'arrivée des Lions du Sénégal à Dakar le 7 juillet 2026 à bord d'un vol spécial affrété par le ministère des Sports.