Menu
L'Actualité au Sénégal

Après l'élimination du Sénégal, Pape Matar Sarr adresse un message aux supporters


Rédigé le Lundi 6 Juillet 2026 à 09:07 | Lu 91 fois Rédigé par


Pape Matar Sarr s'exprime après l'élimination du Sénégal au Mondial 2026. Le milieu de terrain reconnaît sa déception, assume les critiques et promet de revenir plus fort.


Après l'élimination du Sénégal, Pape Matar Sarr adresse un message aux supporters
Quelques jours après l'élimination du Sénégal en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Pape Matar Sarr est sorti du silence à travers un message publié sur Instagram. Le milieu de terrain y évoque sa déception et adresse ses remerciements aux supporters.
Le joueur explique avoir pris du recul afin d'encaisser cette élimination, qu'il affirme avoir vécue avec beaucoup de douleur, tout comme l'ensemble des Sénégalais. Il rappelle que l'équipe nourrissait de grandes ambitions avant le début de la compétition.
Pape Matar Sarr reconnaît également que ses prestations n'ont pas répondu aux attentes. Il affirme accepter les critiques, qu'il considère comme un moyen de progresser et de tirer des enseignements pour la suite.
Malgré cette désillusion, l'international sénégalais estime que cette contre-performance ne doit pas remettre en cause les ambitions de la sélection. Il assure vouloir poursuivre le travail avec ses coéquipiers afin de revenir plus fort lors des prochaines échéances.
Le joueur a enfin remercié les supporters pour leur soutien et réaffirmé sa volonté de continuer à défendre les couleurs du Sénégal avec fierté, amour et détermination, tout en affichant sa confiance pour l'avenir.
 



Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags