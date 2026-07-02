Quelques jours après l'élimination du Sénégal en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Pape Matar Sarr est sorti du silence à travers un message publié sur Instagram. Le milieu de terrain y évoque sa déception et adresse ses remerciements aux supporters.

Le joueur explique avoir pris du recul afin d'encaisser cette élimination, qu'il affirme avoir vécue avec beaucoup de douleur, tout comme l'ensemble des Sénégalais. Il rappelle que l'équipe nourrissait de grandes ambitions avant le début de la compétition.

Pape Matar Sarr reconnaît également que ses prestations n'ont pas répondu aux attentes. Il affirme accepter les critiques, qu'il considère comme un moyen de progresser et de tirer des enseignements pour la suite.

Malgré cette désillusion, l'international sénégalais estime que cette contre-performance ne doit pas remettre en cause les ambitions de la sélection. Il assure vouloir poursuivre le travail avec ses coéquipiers afin de revenir plus fort lors des prochaines échéances.

Le joueur a enfin remercié les supporters pour leur soutien et réaffirmé sa volonté de continuer à défendre les couleurs du Sénégal avec fierté, amour et détermination, tout en affichant sa confiance pour l'avenir.

