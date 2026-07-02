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Birkelane : 22 vaches meurent après avoir brouté des pousses de sorgho


Rédigé le Lundi 6 Juillet 2026 à 08:54 | Lu 71 fois Rédigé par


Vingt-deux vaches ont péri à Birkelane après avoir consommé des pousses de sorgho. Les services vétérinaires renforcent la surveillance et appellent les éleveurs à la vigilance.


Birkelane : 22 vaches meurent après avoir brouté des pousses de sorgho
Vingt-deux vaches ont trouvé la mort samedi dans le village de Ngouye, situé dans le département de Birkelane. Selon le service départemental de l'élevage, les premiers éléments de l'enquête indiquent que les animaux ont consommé des pousses de sorgho dans un champ de la commune de Ndiognick.
D'après le chef du service départemental de l'élevage, ces jeunes pousses peuvent contenir une forte concentration d'acide cyanhydrique, une substance très toxique susceptible de provoquer une intoxication aiguë et une mort rapide chez les bovins.
Afin de limiter tout risque sanitaire, les services vétérinaires recommandent l'incinération des carcasses. Une surveillance renforcée est également assurée sur les animaux encore en vie afin de signaler rapidement tout nouveau cas.
Les autorités vétérinaires invitent enfin les éleveurs de la zone à empêcher leurs troupeaux d'accéder aux champs de sorgho, le temps d'éviter de nouveaux incidents.
aps



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