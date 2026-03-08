Basket en fauteuil roulant : le Sénégal se prépare pour la CAN 2026 en Angola

L’équipe nationale sénégalaise de basket-ball en fauteuil roulant participera à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2026 de la discipline, prévue du 23 mars au 5 avril à Luanda. L’annonce a été faite par le Comité national paralympique sénégalais.

Cette compétition constitue un rendez-vous important du calendrier paralympique africain. Elle servira également de tournoi qualificatif pour les Championnats du monde de basket-ball en fauteuil roulant qui se dérouleront à Ottawa.

Dans le cadre de la préparation, les Lions paralympiques entameront un stage à partir de jeudi au Centre national d’excellence de préparation sportive de Thiès.

Le sélectionneur national a présélectionné quinze joueurs pour ce regroupement. À l’issue de ce stage, douze athlètes seront retenus pour représenter le Sénégal lors de la compétition continentale.

La délégation sénégalaise quittera Dakar le 22 mars 2026 pour rejoindre Luanda avec l’objectif de réaliser une bonne performance et de confirmer les progrès du sport paralympique national.

Lors de la phase de groupes, le Sénégal évoluera dans la poule A. L’équipe affrontera d’abord le Kenya et l’Angola le 28 mars, avant de rencontrer la République démocratique du Congo et l’Algérie le 29 mars.

Le groupe présélectionné comprend notamment des joueurs évoluant au Sénégal et à l’étranger, en France et en Italie, sous la direction de l’entraîneur Pascal Montet.

